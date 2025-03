Quotidiano.net - Da Generali nuove polizze per il terzo settore

LA NUOVA soluzione assicurativa DAS Tutela Associazioni del Grupposi rivolge ale a una platea di oltre 300mila realtà non profit prevedendo la difesa in sede penale, con il raddoppio del massimale di polizza per il Presidente o il rappresentante legale dell’associazione; la copertura di ricorsi e opposizioni a sanzioni amministrative; il supporto nelle controversie in materia fiscale e tributaria, oggetto di numerose novità per gli enti del; la tutela nei possibili contenziosi con la pubblica amministrazione, i fornitori e i dipendenti (o lavoratori sportivi); il risarcimento danni subito da terzi. "Questa soluzione – dichiara Samuele Marconcini (nella foto), general manager di DAS – è adatta a tutte le associazioni dedicate al volontariato, alle attività ricreative e culturali, a quelle sportive dilettantistiche e di promozione sociale, enti all’interno dei quali l’attività, anche se non remunerata, comporta comunque rischi di natura legale, cresciuti con l’evoluzione normativa registrata negli ultimi anni".