Da fabbriche di auto a fabbriche di armi il piano del governo Meloni per la conversione industriale | Incentivi a chi diversifica

Leggi su Open.online

Ilitaliano per salvare l’industriamobilistica passerà dalla produzione di sempre menoe sempre più. Può sembrare un paradosso, e probabilmente lo è, ma è questa la direzione che ilintende seguire in risposta alla crisi che da mesi attraversa il comparto europeo dell’motive. Il primo a parlarne in modo esplicito è stato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso. «È in atto una nuova rivoluzioneche dobbiamo governare. L’non potrà avere in futuro gli stessi volumi produttivi», ha sentenziato il titolare del Mimit in un’intervista al Messaggero. E che fine faranno le centinaia di aziende italiane che oggi lavorano nell’indotto dell’motive? Per sopravvivere, suggerisce Urso, potrebbero convertire la loro produzione e mettersi al servizio dell’industria della difesa.