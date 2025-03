Iltempo.it - CX-60 evoluzione del Suv

Arriva tra poco dai concessionari, la nuova Mazda “CX-60 2025”, che mantiene invariata una lunghezza da 4.745 mm, anche se guadagna qualcosina per abitabilità interna. Il bagagliaio va dai 570 ai 1.148 litri (1.726 fino al soffitto). La Mazda, a livello globale, in questi primi mesi del 2025 (marzo), ha già immatricolato in Europa più di 183.000 unità e stima di chiudere il mese a livello globale a 1.330 milioni. Per quanto riguarda l'argomento odierno, la nuova CX60, dal 2022, ne sono state vendute circa 61.000 unità. Eccoci al dunque, la Mazda è una di quelle case automobilistiche, che fa tesoro dei back della clientela, per dirla alla giapponese, segue il principio del “Kaizen”, del miglioramento continuo. Quindi, a fronte di qualche aggiornamento estetico (soprattutto la calandra), la vera sostanza la troviamo sotto il vestito, a cominciare dalle sospensioni, riprogrammate per la viabilità del vecchio continente, soprattutto le posteriori.