Curling Mondiali femminili | l’Italia perde con la Scozia poi il riscatto con la Lituania

Leggi su Sportface.it

È ancora un’Italia ai due volti, quella che scenda in campo aidiin corso a Uijeongbu, in Corea del Sud. La squadra azzurra, composta da Stefania Constantini, Giulia Zardini Lacedelli, Elena Mathis, Angela Romei e Marta Lo Deserto, ha ottenuto una sconfitta e una vittoria anche nella terza giornata di partite. Lo score attuale, quindi, è di due vittorie e tre sconfitte, che permette alle azzurre di occupare l’ottava posizione in classifica. In particolare, la giornata si è aperta con la cocente sconfitta contro la, un’occasione mancata per prendere margine su una rivale diretta. Il risultato finale è di 7-5 per le scozzesi. Il momento cruciale è arrivato nell’ottavo end. Sotto per 4-2,ha subito una mano rubata dal valore di due punti, che ha proiettato le britanniche alla vittoria.