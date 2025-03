Oasport.it - Curling femminile: l’Italia liquida la Lituania ai Mondiali. Le azzurre passano 8-2 in soli sei end

La Nazionale italiana difa il suo dovere e mette a referto la seconda vittoria ai Campionati2025, competizione in fase di svolgimento questa settimana in Corea del Sud, precisamente in quel di Uijeongbu, battendo in scioltezza lain sei end con il risultato finale di 8-2.Match senza storia quello affrontato da Stefania Constantini e compagne, alle prese con una delle squadre materasso dell’intera rassegna iridata. L’inizio è subito targato tricolore, complice un primo turno condotto con attenzione in cui le nostre ragazze riescono a marcare tre punti, indirizzando bene la disputa. Timidissima la risposta delle lituane che, successivamente, sono costrette a prendere un solo sigillo. Lene approfittano e, arrivate alla terza ripresa, avanzano ancora di due unità.