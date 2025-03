Quotidiano.net - Cuba, perché il turismo è crollato e cosa c’entrano gli apagones

Leggi su Quotidiano.net

L’Avana, 11 marzo 2025 – Il crollo delha soprattutto un nome che a evocarlo fa paura agli abitanti della Isla Grande:. Sono i black out elettrici che colpiscono tutta l’isola, e per molte ore, quando la domanda di consumo di elettricità è superiore all’offerta. Spesso sono improvvisi, la maggior parte delle volte è invece il governo che decide il cosiddetto “regime speciale di emergenza elettrica” che si esprime con una pianificazione di distacco a blocchi dell’erogazione. La settimana scorsa ce ne sono stati un paio da ventiquattro ore l’uno in zone diverse, a dicembre ci fu un periodo nel quale la mancanza di corrente è stata programmata per 72 ore, tre giorni nei quali le derrate alimentari custodite nei frigoriferi sono marcite con danni incommensurabili per le sempre più povere famigliene – molte incapaci di mettere assieme il pranzo con la cena - ma anche per gli operatori turistici, visto che ildovrebbe essere il maggiore introito per le casse dello Stato.