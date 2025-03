Laprimapagina.it - Crotone ha ricordato il 164° anniversario dell’Unità d’Italia

Con una cerimonia suggestiva e coinvolgente per il luogo significativo scelto, il Monumento ai Fratelli Bandiera in località Bucchi, che già nel 2011 aveva ospitato la cerimonia per il 150°. E ancora piùcoinvolgente perché ad animare l’iniziativa sono stati i bambini della scuola “Pizzuta”. Guidati dalle professoresse Mariangela Crudo ed Elena Fabiano e dalle altre insegnanti, i bambini hanno dato vita ad una serie di iniziative a cominciare dalla composizione di un puzzle con tutte le regionioltre a poesie e momenti di riflessione sull’importanza della giornata. La giornata è stata anche allietata dall’orchestra “Vincenzo Scaramuzza” del Liceo “G.V. Gravina” diretta dal maestro Cosimo Rizzuti che ha eseguito l’inno di Mameli, l’inno alla Gioia ed una serie di brani musicali.