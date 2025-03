Lettera43.it - Crosetto sulla possibilità di un esercito europeo: «Al momento non può esistere»

Il ministro della Difesa Guidoha escluso ladi creare un, sottolineando che i trattati dell’Unione non lo prevedono. Intervenuto al convegno Strade Sicure alla Camera, ha spiegato una difesa comune puòsolo come somma delle forze armate nazionali, seguendo il modello della Nato che «non ha un suoma la somma delle forze armate dei paesi che la compongono, quindi la futura difesa europea non può che essere formata dalla somma dell’italiano, tedesco, la francese, spagnolo, tutte insieme come nella Nato dove riescono a interoperare».: «Se partisse un reclutamento unicoavremo risultati tra 20 anni»ha inoltre evidenziato le difficoltà di un arruolamento congiunto a livello, ritenendolo impraticabile nel breve periodo: «La difesa europea, così come viene definita per banalizzarla, non può, anche perché cosa facciamo? Reclutamento unicoche parte domani mattina e avremo tra 20 anni? La scuola per ufficiali europei che inizieremo domani mattina e li avremo formati tra cinque anni?».