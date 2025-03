Lapresse.it - Croazia, Gattuso litiga in tv con l’ex calciatore Jelicic: lo sfogo in tre lingue è virale

Leggi su Lapresse.it

È diventatasui social la lite televisiva intra Gennaro, exdel Milan e della Nazionale e oggi allenatore dell’Hajduk Spalato, e Josko, opinionista del canale televisivo Max Sport con una lunga carriera da centrocampista nei campionati croato e spagnolo. Domenica, dopo la sconfitta per 3-0 dell’Hajduk nella sfida scudetto contro il Rijeka, un nervososi è avvicinato al tavolo dei commentatori e, ancora prima di iniziare l’intervista, ha detto ain inglese “You speak too much” (parli troppo). La situazione si è presto scaldata e i due hanno continuato are per circa un minuto e mezzo, conche ha parlato in tre: non solo inglese, ma anche spagnolo e italiano. Things got heated between Joško Jeli?i? and Gennaroafter the match.