Ilrestodelcarlino.it - Crisi Meta System: oggi di nuovo sciopero

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tornano ini lavoratori reggiani di, società specializzata in sistemi elettronici per il settore automobilistico, da mesi al centro di una delicata vertenza per salvaguardare i posti di lavoro (450 i dipendenti a Reggio Emilia e circa 200 nella sede di Mornago nel Varesotto). Ne dà notizia la Cgil di Reggio Emilia. I lavoratori e le lavoratrici – su proposta delle Rsu, della Fiom e della Uilm – hanno votato nelle assemblee sindacali dei giorni scorsi per riprendere loda lunedì 17 marzo. "Loè a tempo indeterminato – scrivono in una nota sindacale – e la sua conclusione ci sarà solo su decisione dei lavoratori in assemblea e quando avremo ottenuto risultati concreti".oltre alloè previsto un presidio davanti alla sede dell’azienda.