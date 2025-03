Quotidiano.net - Crisi a Cuba, l’imprenditore italiano che vive sull’isola: “Da 30 anni le stesse difficoltà, non vedo sommosse all’orizzonte”

L’Avana, 17 marzo 2025 – Fabrizio Quaranta, pesarese, è un imprenditore la cui azienda di forniture per arredamento lavora molto condovefrequentemente.Quaranta, laeconomica nell’isola si sente? “Da trent’lavoro ae all’incirca c’è sempre la stessadovuta al blocco economico, commerciale e finanziario che ora gli Stati Uniti hanno indurito con le misure coercitive di questi giorni decretate da Trump”.Il presidente Usa ha definito“Stato patrocinatore del terrorismo”: è così? “Ma non facciamo ridere, è una c pazzesca. Si può dire di tutto deini ma sono tranquilli. Certo la misura di Trump danneggia tutto il popolo”.E come reagisce il popolo alle crescentieconomiche? “Restando unito e lottando giornalmente a fianco del governo”.Ma c’è un problema di costi per ini? “Non superiore al passato, da quando il cibo è diventato carissimo e l’inflazione galoppante a causa del cambio di moneta legata al dollaro.