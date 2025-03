Iltempo.it - "Crimea russa". Il piano di Trump per la tregua in Ucraina

L'amministrazionesta valutando la possibilità di riconoscere la regionedellacome territorio russo nell'ambito di un futuro accordo per porre fine alla guerra di Mosca contro Kiev. Lo riporta il sito Semafor, citando due persone a conoscenza della questione. Secondo le fonti, funzionari dell'amministrazione hanno anche discusso la possibilità che gli Stati Uniti sollecitino le Nazioni Unite a fare lo stesso. L'apertura dell'amministrazione Usa a queste opzioni arriva mentresi prepara per la telefonata di martedì 18 con il presidente russo Vladimir Putin, con un possibile accordo per un cessate il fuoco di 30 giorni sul tavolo.