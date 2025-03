Ilrestodelcarlino.it - Crespini e Carrabs: "Interrogazione al Ministro sulle dimissioni di Guidi, Rossi e Carobini"

Per l’opposizione urbinate l’ultimo capitolo della crisi politica è "Una pagina bruttissima", e si preparano lettere al Prefetto e il coinvolgimento del parlamento. Dice Gianluca(Avs, foto sotto): "I tre consiglieri comunali sono stati costretti a dimettersi in blocco, per presunte minacce e pressioni. Si sovverte l’esito elettorale costringendo allechi è stato eletto democraticamente dal popolo, entrato o subentrato in consiglio grazie alle preferenze ricevute, non perché qualcuno, come ha detto il sindaco, ha fatto una concessione. Gravissime anche le affermazioni di Gambini rivolte molto probabilmente al Presidente del Consiglio Lino Mechelli, al quale va tutta la mia solidarietà, dove il primo cittadino lo inviterebbe a dimettersi. L’opposizione domani informerà il Prefetto attraverso una comunicazione ufficiale, dove chiederemo che vengano ascoltati i consiglieri dimissionari.