Cremlino | ripristino relazioni con Usa

19.30 Le discussioni in corso nel Paesi europei, particolarmente in Francia, sul possibile invio di un contingente in Ucraina rappresentano "una tendenza assolutamente pericolosa".E'l'avvertimento del portavoce del. "Creerà ulteriori cause di fondo del conflitto" Peskov riconosce la Russia e gli Usa "sono sulla strada per ripristinare lebilaterali" e la conversazione telefonica di domani tra i due presidenti, Putin e Trump "è un passo importante", sottolinea Peskov.