Movieplayer.it - Creed IV: Michael B. Jordan vuole Jonathan Majors nel cast

Leggi su Movieplayer.it

Il regista e star principale della saga sequel di Rocky avrebbe intenzione di coinvolgere nel nuovo film anche l'ex attore del Marvel Cinematic Universe. Sta ripartendo lentamente la carriera die dopo l'uscita del prossimo 21 marzo del suo ultimo film, Magazine Dreams, l'attore è stato al centro di qualche polemica mediatica dopo un'intervista aB.. Il regista e star diha confessato a The Hollywood Reporter di avere intenzione di coinvolgereinIV e in diversi altri progetti per il grande schermo, dopo averlo diretto inIII.B.nel prossimo"Mi piacerebbe realizzareIV insieme, oltre ad altri progetti" ha confessatoa THR. Una scelta molto .