Thesocialpost.it - Covid, i servizi segreti tedeschi informarono Merkel: “La pandemia nata da incidente di laboratorio”

Leggi su Thesocialpost.it

Secondo un rapporto dei, il-19 potrebbe essere stato causato da undidurante una sperimentazione in Cina. L’ipotesi, che sarebbe stata presa in considerazione anche dall’ex cancelliera Angela, suggerisce che il virus possa essere sfuggito da un centro di ricerca a Wuhan, città in cui si ritiene abbia avuto origine la.Leggi anche: Cacciari ospite di Giletti: “e Ucraina, hanno deciso che siamo in guerra. C’è la verità di Stato”Leggi anche:, l’esperto rivela: “L’indice Rt era sballato”. La verità su come decidevano le chiusureIl ruolo dell’intelligence tedescaL’Intelligence tedesca (BND – Bundesnachrichtendienst) avrebbe informato il governo della Germania di questa possibilità, basandosi su analisi di documenti pubblici raccolti nell’ambito di un’indagine interna denomi“Saaremaa”.