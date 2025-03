Ilgiorno.it - Covid a Bergamo, cinque anni dopo: “Sparì una generazione, persi i pazienti di una vita. Il Servizio sanitario nazionale? Non è stato potenziato”

, 17 marzo 2025 – Sono passati 5dall’arrivo del Coronavirus in Italia e da quella straziante immagine della bare die dei camion militari che le trasportavano in altre città, simbolo dei giorni più duri della pandemia di. “Il ricordo si sta molto stemperando, non vedo nella gente la voglia di tornare indietro con la mente”, commenta Guido Marinoni, presidente dell'Ordine dei medici di, oggi come allora. "Specie qui ac'è più voglia di fare che voglia di ricordare", evidenzia il medico all'Adnkronos Salute alla vigilia della Giornatain memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, che si celebra proprio il 18 marzo, giorno in cui nel 2020 una decina di camion militari sfilarono nel silenzio di una città resa deserta dal lockdown. Il tragico 2020 e i camion carichi di bare:racconta la lotta aluna” Era notte e a bordo di quei veicoli c'erano le salme di vittime del virus, che dal Cimitero Monumentale dovevano raggiungere le città italiane che in quei giorni drammatici accettarono di accogliere i defunti destinati alla cremazione.