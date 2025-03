Lanazione.it - Costantino Raspi presenta “Voglio vivere arancione”, sabato alla Gipsoteca universitaria

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 17 marzo 2025 – Ad un anno dall’esordio con la silloge “E’ tutto un dono”, torna in libreria il poeta pisano, con la nuova raccolta “”, edita da Albatros. L’opera diè una silloge di trenta componimenti a schema libero, che partono da esperienze quotidiane, ”le solite cose”, che diventano “nuove solite cose”, nella speranza di trasmettere emozioni e provocarne altrettante nel lettore, con una "sana pazzia che trasforma in arcobaleni i suoni del quotidiano”. La famiglia, gli amici, la malattia, il dolore, il rapporto con Dio perdono così ogni valenza ordinaria, triste, oscura, per colorarsi enell’dell’amato Van Gogh.ZIONE – “” saràtacittadinanza22 marzo 2025, dalle 15 alle 18, presso ladi Arte Antica dell’Università di Pisa, in Piazza San Paolo all’Orto, 20, nel corso di un incontro a più voci che coinvolgerà, oltre all’autore, anche i familiari e gli amici.