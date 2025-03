Lettera43.it - Cos’è successo il 2 giugno 1946

Leggi su Lettera43.it

In Italia il 2è ormai da decenni un giorno festivo. Si celebra, infatti, la nascita della Repubblica italiana. Ma perché proprio il 2? La decisione è legata non alla proclamazione della repubblica come forma dello Stato italiano ma al referendum con cui gli italiani l’hanno scelta al posto della monarchia.il 2Una delle tradizionali celebrazioni per la Festa della Repubblica italiana, il 2: le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della Patria e Roma (Imagoeconomica).Il 2 (e il 3)del, infatti, l’Italia è andata alle urne per scegliere ufficialmente tra monarchia e repubblica. Il popolo italiano, reduce dal ventennio fascista e dalla Seconda Guerra Mondiale, è accorso in massa, con un’affluenza altissima. Secondo i dati ufficiali gli aventi diritto al voto erano 28.