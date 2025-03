Cosa si nota Papa Francesco il parere di Bassetti dopo la prima foto dal Gemelli

Leggi su Caffeinamagazine.it

settimane di ricovero al Policlinicodi Roma, il Vaticano ha diffuso laimmagine di. Lamostra un Pontefice visibilmente provato dalla malattia, con un crocifisso illuminato alle sue spalle, simbolo di speranza e fede. Tuttavia, l’aspetto fisico del Santo Padre appare notevolmente segnato dalla degenza ospedaliera, come sottolineato dall’infettivologo Matteoin un’intervista a Il Messaggero.“Larestituisce l’immagine di un uomo molto sofferente, unche in un mese di ricovero sembra aver invecchiato di cinque o dieci anni”, ha affermato. Secondo l’esperto, la salute diè stata messa a dura prova da una grave polmonite polimicrobica, che ha coinvolto batteri, virus e funghi, risultando particolarmente insidiosa per un soggetto con un sistema immunitario fragile.