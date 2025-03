Lettera43.it - Cosa si festeggia il 2 giugno?

Leggi su Lettera43.it

Il 2per l’Italia non è un semplice giorno festivo. Si celebra, infatti, la nascita della Repubblica italiana, in ricordo del giorno in cui gli italiani sono stati chiamati alle urne, nel 1946, per lasciarsi definitivamente alle spalle la Seconda Guerra Mondiale e scegliere, attraverso un referendum, la forma da dare allo Stato italiano.Al referendum ha vinto la RepubblicaLe Frecce Tricolori sfrecciano su Roma durante la parata del 2(Getty Images).A partecipare al referendum, che ha segnato anche l’ingresso delle donne nella vita politica italiana, è stato l’89 per cento degli aventi diritto. Gli italiani alle urne sono stati chiamati a votare fra monarchia e repubblica. Secondo i dati ufficiali, in 10.718.502 (45,73 per cento) hanno scelto per uno Stato monarchico. A favore della repubblica, che ha poi vinto, sono stati invece in 12.