Cosa sappiamo sui contatti tra Bruxelles e Huawei

Quando potranno riprendere ie gli incontri dei funzionari della Commissione europea con? Nessuno asi vuole spingere oltre al “vedremo”. La decisione, resa nota venerdì, è stata dettata dall’inchiesta emersa la scorsa settimana su alcuni lobbisti del colosso di telecomunicazioni cinese accusati di corruzioni nei confronti di alcuni europarlamentari.Le autorità belghe hanno avviato un’indagine per presunte pratiche di “corruzione attiva” a partire dal 2021, accusandodi aver offerto compensi, regali costosi, spese di viaggio e inviti a eventi sportivi per influenzare decisioni politiche e favorire interessi commerciali privati.Le indagini hanno portato alla perquisizione di 21 indirizzi in Belgio e Portogallo, con arresti e il focus su attività legate a ben 15 ex e attuali deputati europei.