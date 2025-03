Cosa faccio oggi per vivere Maria Cristina Maccà che fine ha fatto l’ultima figlia di Fantozzi

Leggi su Caffeinamagazine.it

Impossibile dimenticare l’attricead aver interpretato ladi. Nel film– Il ritorno del 1996 era anche la nipote Uga, ma di leinon si sapeva molto. Intervistata, ha adesso rivelatofa per. Le sue parole hannoemergere una certa difficoltà nell’imporsi nel mondo cinematografico.Il successo dell’epoca si è purtroppo spento successivamente, quindiha avuto non poche difficoltà ad affermarsi e abene. Colei che era ladinella pellicola ha esordito così nell’intervista rilasciata al Corriere del Veneto: “La gente per strada mi ferma perché si ricordano ancora del film– Il ritorno del 1996 in cui interpretavo sia langela che la nipote Uga