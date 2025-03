Iltempo.it - Cosa ci dice davvero la prima foto del Papa (che non silenzia i complottisti) | VIDEO

Dopo più di un mese dal ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale, è arrivata ladiFrancesco. Un'immagine che scalda il cuore di tanti fedeli ma che none fabbricanti di fake news.cila? Ne parla in questoFrancesco Capozza, vaticanista de Il Tempo. Diffusa dalla sala stampa vaticana, nellaimmagine da quando è ricoverato ilsi vede di tre quarti, di spalle quindi, ma unache si nota è che non avrebbe i naselli per la respirazione. Quindi vuol dire che sta progressivamente migliorando. Ma anche questa volta, immancabili sono arrivati i, quelli delle fake news, come era già accaduto dieci giorni fa, quando fu diffuso quell'audio in Piazza San Pietro. Le teorie complottiste sul web si sprecano: per alcuni, senza prove ovviamente, Bergoglio è già morto da un mese, e il Vaticano l'avrebbe congelato.