Cortona l’Amministrazione comunale verso l’approvazione del disciplinare al Regolamento del Centro storico

Arezzo, 17 marzo 2025 – La giuntadiha dato l’ok all’atto d’indirizzo per la consultazione delle associazioni di categoria e associazioni di partecipazione popolare per la predisposizione delrelativo aldi, approvato nella recente seduta del Consiglio. Con questo atto il Comune intende mantenere e rafforzare, anche per lo sviluppo del commercio, le relazioni fra tutte le componenti che animano ildella città e quindi intende coinvolgere le associazioni di categoria e le associazioni di partecipazione popolare, in modo da stimolare osservazioni e contributi alche possano contribuire per la migliore impostazione e realizzazione del provvedimento. La fase di concertazione si svolgerà entro il 13 aprile, seguirà la convocazione della commissione consiliare per l’illustrazione della bozza dele le relative eventuali osservazioni e/o contributi aggiuntivi ritenuti condivisibili.