Lapresse.it - Cortina, morti i due alpinisti travolti dalla valanga a Forcella Giau

Sononella notte i due sciieri da una, ad’Ampezzo, lato ovest nel territorio di San Vito di Cadore, nel Bellunese, a quota 2.300 metri. Le vittime sono una 40enne di Conegliano Veneto e un 38enne di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Lo ha reso noto il Soccorso alpino e speleologico del Veneto, in un post sui social, che ieri era intervenuto dopo la segnalazione dellada parte di un altro scialpinista che componeva la compagnia dell’escursione.La cordata era composta da 4 persone ed è stato uno di loro ad allertare i soccorsi segnalando che la, con più distacchi sull’intero versante, aveva travolto tre dei suoi compagni. Un 51enne di Conegliano era stato subito individuato e riportato in superficie dal compagno, mentre laaveva trascinato più a valle gli altri due, un uomo e una donna.