Udine20.it - Corso per disoccupati: Corso Lingua Italiana A2 Italiano

Leggi su Udine20.it

Come partecipare?Inè rivolto unicamente a persone DISOCCUPATE che possono accedere ai corsi del programma PIAZZA GOL rivolgendosi al Centro per l’impiego.Perchè partecipare?Ilconsente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire le competenze di base dellacon riferimento alle attività di ricezione, produzione e interazione orale, scritta e online da applicare in contesti lavorativi, formativi, di relazione in senso lato.Che cosa si farà?All’interno delsi acquisiranno le conoscenze e le competenze per– Utilizzare la) a livello elementare (A2) come di seguito descritto:“Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (informazioni di base sulla personale, la famiglia, gli acquisti, la geografia locale, il lavoro); comunicare in attività semplici e di routine che richiedono uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali; descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto, ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.