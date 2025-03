Udinetoday.it - Corse degli autobus cancellate in città, interrogazione in Regione

"Abbiamo depositato un'a risposta immediata e già mercoledì prossimo, in mattinata, avremo modo di ascoltare la risposta dall'assessore regionale Amirante in merito alla non più sostenibile situazione del trasporto pubblico locale di Udine". Lo annuncia in una nota la consigliera.