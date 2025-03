Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli sprecone, il Venezia resiste: Conte frena, scudetto più lontano”

: “, ilpiù”">Ilrallenta ancora, fermato sullo 0-0 dale scivolando a -3 dall’Inter dopo il successo nerazzurro a Bergamo. Come evidenziato da Fabio Mandarini sul, gli azzurri sprecano troppo e vedono complicarsi la corsa al titolo.aveva chiesto un atteggiamento da finale mondiale, ma la squadra ha dimostrato poca concretezza sotto porta, sbattendo su un super Radu e calando nettamente nella ripresa.Il, pur in difficoltà realizzativa, conferma la sua solidità e porta a casa il quarto pareggio consecutivo contro una big, dopo Lazio, Atalanta e Como. Un punto prezioso per Di Francesco, che però deve trovare una soluzione al problema del gol: appena una rete nelle ultime sei partite.