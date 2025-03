Notizieaudaci.it - Coppia trovata morta a Verona da tre giovani: deceduti da almeno 3 mesi

I corpi in avanzato stato di decomposizione: vivevano in collina a MontericcoSono stati trovati morti tra il comune die quello di Negrar di Valpolicella da tre ragazzi appassionati ‘urbex’, praticata da chi ama visitare le strutture abbandonate. Si tratta di unadi anziani che abitava in una villetta in collina a Montericco, in Strada dei Monti. L’ipotesi della morte da monossido di carbonioLa scoperta risale al pomeriggio di sabato 15 marzo con iche sono entrati nella villetta che credevano disabitata scavalcando il cancello. Dopo poco si sono ritrovati di fronte al macabro scenario: la donna seduta davanti al caminetto e l’uomo riverso al terra al primo piano. L’ipotesi è quella dell’intossicazione da monossido di carbonio. Probabilmente l’anziano ha cercato di avvicinarsi alla porta di ingresso ma per salvarsi e chiedere aiuto.