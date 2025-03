Ilfattoquotidiano.it - Coppia gay bloccata negli Stati uniti per colpa del reato di maternità surrogata: rischia pena in Italia

Da settimane unagay di Arezzo èin California con il loro bambino, nato attraverso la, una pratica vietata ine che dal 16 ottobre è considerata “universale”. Lasi era recatacirca nove mesi fa per intraprendere il percorso di genitorialità e ora si trova nell’impossibilità di rientrare senza il rischio di incorrere in un procedimentole.Il bambino è nato in California, dove laè legale anche per le coppie omosessuali. Nel frattempo, però, inè entrata in vigore la nuova normativa che punisce la gestazione per altri anche se effettuata all’estero, con pene che arrivano fino a due anni di reclusione e multe fino a 600mila euro. A seguire il caso è l’avvocato Gianni Baldini, noto per il suo impegno nei diritti civili, che sta valutando la possibilità di sollevare una questione di incostituzionalità davanti ai giudicini.