Controlli a tappeto dell’ispettorato del lavoro ad Arezzo | trovati 22 lavoratori in nero

Leggi su Corrieretoscano.it

– Nella settimana dal 10 al 14 marzo è stata effettuata adcittà e nel territorio provinciale un’importante operazione di vigilanza nell’ambito della task force Alt! Caporalato D.U.E., che ha visto impegnati gli ispettori deldell’Itl die alcuni colleghi di altri ispettorati territoriali del, assieme ai carabinieri del Nucleo ispettorato deldie a personale di Inps e Inail, con il supporto dei mediatori culturali dell’Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni).I, volti prevalentemente a contrastare il fenomeno dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, hanno riguardato il settore della pulimentatura metalli, che riveste particolare rilievo nel territorio aretino, ed ha interessato in totale 22 aziende.Sono state verificate le posizioni di circa 200, dei quali 22 sono risultati in