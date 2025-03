Ilfattoquotidiano.it - Contraddizioni e ricostruzioni di Andrea Sempio: il dato “cannato” sullo scontrino e gli spostamenti del 13 agosto 2007

Gli avvocati spiegano che il loro assistito sta valutando di “tornare a lavorare”, sia per distrarsi da quanto sta accadendo sia perché “tanto non cambia niente”. Parliamo di, 37 anni, già archiviato due volte e ora nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 132017.era ed è tuttora un amico del fratello minore di Chiara, Marco, che ha sempre sostenuto la sua estraneità ai fatti. Sottoposto coattivamente la settimana scorsa al prelievo del Dna, è adesso in attesa degli esami genetici. Dai magistrati era già stato sentito ben tre volte: nel, nel 2008 e nel 2017. E ora è necessario ricostruire con certezza cosa fece la mattina del 13.Centrale è lodi un parcheggio a Vigevano, vicino Piazza Ducale, dovedice di avere lasciato l’auto (l’unica in famiglia) alle 10.