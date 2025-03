Metropolitanmagazine.it - Continua la collab tra Interparfums e Coach: licenza prolungata fino a giugno 2031

Continuerà per tutto il 2025 eallatra. Infatti il colosso della profumeria ha prolungato il suo accordo dimondiale con il marchio americano. La partnership, iniziata nel 2015 e inizialmente valida2026, riguarda la creazione, la produzione e la distribuzione delle fragranze del noto marchio americano.manterrà laal 2026Stando a quanto diramato dalle due aziende, laprevede un progetto pluriennale per iniziare a lavorare già prossimamente su profumi e cosmetici di una nuova(si tratta di quella siglata di recente con Off-White). Per queste nuove linee il lancio è previsto per la fine del 2026 o l’inizio del 2027.è stato fondato a New York nel 1941, ed è di proprietà del gruppo americano Tapestry.