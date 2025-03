Juventusnews24.com - Continassa Juve: subito in campo dopo la Fiorentina. Confronto tra Thiago Motta e Giuntoli, ecco come stanno Cambiaso e Kelly

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaLa, rientrata da Firenze nella serata di ieri, si èrimessa al lavoro alla, anche se il prossimo non sarà un weekend di partite di campionato. La Serie A sarà infatti ferma per gli impegni delle Nazionali (qui l’agenda dei nostri giocatori); il gruppo, senza i convocati nelle varie selezioni, si è comunque ritrovato nella mattinata di oggi, 17 marzo. Seduta di recupero in palestra per chi ha giocato al “Franchi”, lavoro tecnico e atletico per il resto del gruppo.