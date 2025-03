Ilfattoquotidiano.it - Conte: “Riarmo Ue? Meloni butta 30 miliardi mentre ci sono sanità al collasso e caro-bollette”. M5s in piazza il 5 aprile: “Invitiamo tutti a sinistra”

“Ladi sabato scorso a Roma? Nessun commento, io rispetto chi è andato inper rivendicare un’Europa che non abbracci un’economia di guerra. Rispetto chi lo ha fatto in buona fede per dire ‘no’ a questo piano di, però è chiaro che andare inper dire ‘vogliamo più Europa’. Questa Europa adesso è l’Europa dell’economia di guerra, è l’Europa del piano dida 800. Questo è il momento delle scelte chiare, del coraggio, della determinazione, del ritrovarciinsieme a spiegare bene quale direzione vogliamo. E la nostra direzione, il nostro indirizzo, è assolutamente contrastare il piano di”. Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe, parlando con i cronisti fuori dalla sede 5 Stelle. “Zingaretti dice che la mia assenza inè stata un errore? Io lascio la libertà a chiunque di esprimere le proprie opinioni e, nel caso, di fare polemica.