Conte come Sarri e Mazzarri attacco all’allenatore del Napoli

Napoli,sottodelle critiche dopo il pareggio a Venezia. Spuntano le dichiarazioni di Tony Damascelli che lo paragona aLo zero a zero maturato al Penzo di Venezia è una mezza sconfitta per il Napoli. L’Inter ieri ne ha approfittato battendo fuori casa l’Atalanta grazie alle reti di Carlos Augusto e Lautaro Martinez. Tre punti che hanno riportato Simone Inzaghi da solo in vetta alla classifica di Serie A, a più tre sui partenopei e a più sei sui bergamaschi quando mancano solo nove partite al termine del torneo.Fra i più criticati in casa Napoli figura proprio l’allenatore Antonio; molteplici le bocciature stabilite dai quotidiani in edicola stamane. La prestazione degli azzurri all’ora di pranzo ha convinto pochi addetti ai lavori. Così, tra le critiche più aspre ricevute dal tecnico nelle ultime ore c’è quella di Tony Damascelli, noto giornalista vicino alle vicende della Juventus.