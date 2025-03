Ilrestodelcarlino.it - Conservare la memoria. Un maxi lenzuolo per le vittime del Covid: "Nomi, non numeri"

dellee i loro anni di nascita scritti con il pennarello. Uno per uno. A mano. Su dei teli per 4.488 volte. Non, ma persone. Quelle morte per ildurante la pandemia. Lenzuola che poi sono state assemblate dalle cucitrici direttamente in piazza Maggiore, in ordine alfabetico per nome, e distese su dei tappeti rossi. Unaopera lunga 120 metri che domani alle 18 verrà srotolata dalla Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio dai vigili del fuoco. Poi, i volontari di diverse associazioni prenderanno il lungo, dove sullo sfondo ci sono dei volti stilizzati realizzati dall’Atelier del Fenile, e lo trascineranno per tutto il crescentone di piazza Maggiore. Bologna quest’anno ricorda così i deceduti durante la pandemia iniziata nel 2020, in vista della Giornata nazionale indelledelche cade domani.