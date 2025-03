Lapresse.it - Congo: ribelli M23 si ritirano dai colloqui di pace con governo

Dakar (Senegal), 17 mar. (LaPresse/AP) – Isostenuti dal Ruanda che hanno conquistato aree chiave dell’est delricco di minerali, hanno annunciato di volersi ritirare daidiprevisti per questa settimana con illese, affermando che le sanzioni internazionali imposte ai membri del gruppo minano tale dialogo. I, che erano previsti per domani nella capitale angolana Luanda, “sono diventati impraticabili” a causa delle sanzioni annunciate oggi dall’Unione Europea contro alcuni dei suoi membri. Lo ha dichiarato in un comunicato il portavoce del gruppo ribelle M23, Lawrence Kanyuka. Anche le presunte offensive ancora in corso nella regione colpita dal conflitto da parte dell’esercitolese minano i, ha aggiunto. “Di conseguenza, la nostra organizzazione non può più continuare a partecipare alle discussioni”, ha concluso Kanyuka.