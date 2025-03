Lapresse.it - Congedo di paternità, in dieci anni è triplicato ma il 35% non lo usa

Vive al Nord, ha un contratto di lavoro stabile e un reddito tra i 28.000 e i 50.000 euro. È questo il ritratto del padre che usufruisce deldiin Italia – diffuso oggi da INPS e Save the Children, in vista della Festa del Papà. Il quadro emerge dall’elaborazione INPS sui dati dei propri archivi.Seppure nel carico di cura dei figli permane un forte squilibrio tra i generi, con evidenti ripercussioni sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, nell’universo dei padri qualcosa sta cambiando, anche se lentamente.Il 35% non usa ildi“Suldiregistriamo un trend positivo che evidenzia un cambiamento culturale in atto. Tuttavia, circa il 35% dei padri aventi diritto ancora non ne usufruisce, è una misura su cui faremo ulteriori iniziative di sensibilizzazione.