Congedo di paternità, dal 2013 utilizzo triplicato ma con ancora troppe differenze tra Nord e Sud

In occasione della Festa del papà 2025, Inps e Save the children hanno diffuso i dati sull’deldiin Italia, ovvero il periodo di astensione dal lavoro di 10 giorni riconosciuto ai neo padri lavoratori. La misura è fruibile nell’arco temporale che va dai due mesi che precedono la data presunta del parto ai cinque successivi ad esso, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino. Dal, anno successivo alla sua introduzione, al 2023 il tasso diè più che, ma sonomolte lelegate al territorio dove si risiede, al tipo di contratto e alla dimensione dell’azienda in cui si lavora.L’nel 2023 è salito al 64,5 per centoPadre e figlio (Pixabay).Ildiha lo scopo di favorire la condivisione della cura tra genitori e il legame tra padri e figli, contribuendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena ed equa partecipazione delle donne al mondo del lavoro.