Conferenza stampa de Roon post Atalanta Inter: «Non avevamo nulla da perdere, loro la squadra più forte del campionato! Sul rosso a Ederson…»

di Redazionede: le parole del centrocampista dei bergamaschi dopo la sconfitta rimediata inLadi Marten Deal termine di, match del 29° turno di Serie A vinto dai nerazzurri per 0 a 2.SUL MATCH – «L’è la piùdel, per come gioca e per le occasioni che riesce a creare. Nonda, siamo andati al massimo e abbiamo pressato. L’avevano preparata benecon quella palla di Lautaro per Thuram, poi anche noi qualcosa abbiamo creato. La partita era in equilibrio, dopo il gol di Carlos Augusto l’è diventata ancora più. In ripartenza sono micidiali. Abbiamo tenuto abbastanza bene, ci abbiamo creduto, poi l’espulsione e il secondo gol hanno complicato ancora di più le cose».