Lanazione.it - Conferenza integrata dei sindaci del Valdarno aretino, avviato il progetto di inclusione per i cittadini stranieri attraverso la coprogettazione con il terzo settore

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 marzo 2025 –deidelildiper ilacon ilUn'iniziativa innovativa che, grazie allacon il, punta a potenziare i servizi per idel, favorendo integrazione, supporto legale, abitativo e lavorativo, con sportelli diffusi e un rafforzato centro di ascolto Il Comune di San Giovanni, individuato come capofila per ladeiper le politiche dirivolte ai, hauna riorganizzazione delle attività sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il supporto e l'integrazione delle comunità straniere. In particolare, è statouninnovativo che coinvolge enti del, a partire dal bando pubblicato nel luglio 2024 e i lavori diche sono iniziati nel settembre 2024.