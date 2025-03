Ilgiorno.it - Confapi spinge: mercato unico e sì al nucleare

Centrali atomiche contro il caro-energia. Le chiedono i piccoli e medi imprenditori lecchesi e valtellinesi, senza nemmeno indire un referendum, come invece successo nel 1987, quando gli impianti nucleari erano stati spenti in seguito al disastro di Cernobyl. L’86% degli associati diLecco e Sondrio vuole il ritorno alin Italia per fermare l’impennata del costo dell’elettricità e l’84% lo vuole senza una consultazione plenaria. Ancora di più gli imprenditori vogliono però la creazione di undell’energia europeo: è l’88% a domandarlo. È quanto emerge da un indagine dei ricercatori del Centro studi diLombardia che hanno coinvolto anche un centinaio imprenditori delle province di Lecco e Sondrio. "Il costo dell’energia è una variabile fuori controllo che continua a pesare in modo insostenibile sulle nostre piccole e medie imprese – spiega Enrico Vavassori, presidente diLecco Sondrio (foto) –.