Conclusa la chemioterapia, la modella ha annunciato via social l'inizio di un nuovo trattamento che rappresenta una speranza per molte pazienti, grazie alla capacità di colpire selettivamente le cellule maligne

A un mese dfine della, Bianca Balti ha rivelato suidi aver iniziato una terapia con i PARP inibitori, portando l’attenzione su uninnovativo utilizzato in oncologia. Ma cosa sono esattamente i PARP inibitori, come funzionano e in quali casi vengono impiegati? Ecco tutte le informazioni riportare su fonti autorevoli come Fondazione Veronesi e Humanitas. Bianca Balti in ospedale: «Mi hanno operata per un cancro ovarico, ora la chemio.