Secoloditalia.it - “Concetti agghiaccianti e nessun valore alla volontà popolare”: Malan spiega cosa dice davvero il Manifesto di Ventotene

Leggi su Secoloditalia.it

“Ildiva contestualizzato e patisce l’epoca di cui è figlio, un tempo nel quale c’erano le dittature”. L’hato il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio, in un’intervista al Tempo, sottolineando che “a sinistra continuano ad esaltare un testo impregnato di. Perché, in maniera chiara, viene sottolineato come lanon conta niente. Piace di più la tirannide degli intellettuali”. “È chiara la matrice marxista, molto interessante l’analisi, nella sintesi dei problemi, ma assai più fumoso sul futuro”, proseguendo che nel“si ipotizza un mondo ideale con persone fortemente istruite e senza poveri”. “Ma come si riesce a passare dal punto A al punto B? Attraverso la dittatura del partito rivoluzionario“, chiarisce.