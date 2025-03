Metropolitanmagazine.it - Conan O’Brien tornerà come presentatore degli Oscar per la 98a edizione

Dopo un’accoglienza entusiastica agli Academy Awards di quest’anno, ilal Dolby Theatre per la 98ail 15 marzo 2026. L’annuncio arriva da Bill Kramer, CEO dell’Academy, e Janet Yang, presidente dell’Academy, che hanno anche confermato il ritorno del team di produttori Raj Kapoor e Katy Mullan, che guideranno lo show per il terzo anno consecutivo. Con il suo caratteristico umorismo,ha dichiarato: “L’unica ragione per cui presenterò glil’anno prossimo è perché voglio sentire Adrien Brody finire il suo discorso“. Il discorso di Brodymiglior attore per “The Brutalist” è stato il più lungo nella storia della cerimonia. “Siamo entusiasti di riportare, Raj, Katy, Jeff e Mike per la 98a!” hanno affermato Kramer e Yang in una dichiarazione congiunta.