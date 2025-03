Gqitalia.it - Con la sua nuova collezione Authentic, Kappa torna alle origini per essere ancora più contemporaneo

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Che le maglie da calcio non siano più soltanto concepite per il calcio lo sappiamo da un pezzo. Si sono insinuate ovunque, hanno creato veri e propri trend, sono diventate – chi poteva mai dirlo, solo qualche anno fa – un accessorio di stile. E proprio lo stile è qualcosa che molti club e brand stanno inseguendo in tempi recenti: non più le follie cromatiche anni '90, in grado di condizionare un intero pezzo di streetwear, piuttosto un'idea di eleganza senza tempo.Negli ultimi anniè stata in grado di posizionarsi come uno dei marchi più eleganti del panorama calcistico: lo ha fatto da un lato riprendendo molto del suo patrimonio, ispirandosi agli archivi del brand, dall'altra finalizzando un'idea alta di maglia da calcio, in particolare associandosi a squadre che della bellezza estetica hanno fatto un vero e proprio ideale, vedi Venezia e Athens Kallithea.