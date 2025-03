Lopinionista.it - “Comuni mortali” è il titolo del settimo album di Achille Lauro

Leggi su Lopinionista.it

live Milano – Ph. Luca D’AmelioROMA – “” è ildel, attesissimodi, in uscita venerdì 18 aprile per Warner Music Italy e da oggi disponibile in preorder. Dopo il grande successo di Incoscienti giovani all’ultimo Festival di Sanremo e di Amore disperato, entrambi in vetta alle classifiche streaming e radiofoniche degli ultimi mesi e certificati rispettivamente Oro e Platino,annuncia un nuovo capitolo, frutto della sua continua evoluzione artistica.è disponibile da oggi al seguenti link https://wmi.lnk.to/nei formati Softpack CD, Softpack CD Ed. Autografata, Vinile Standard Nero, Vinile Picture Disc Ed. Limitata, Autografato e Numerata, Vinile Deluxe Ed. Limitata e Numerata con Foto Autografata.