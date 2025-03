Anteprima24.it - Comune di Baronissi, convegno nazionale sui cambiamenti climatici

Tempo di lettura: 3 minutiIl cambiamento climatico non è più una minaccia lontana, ma una realtà che incide direttamente sulla sicurezza delle comunità e sulla qualità della vita. Per affrontare questa emergenza con competenza e lungimiranza, ildiospiterà ile rischi consequenziali: l’equazione dei disastri”, che si terrà il 21 marzo 2025 presso l’Aula Consiliare del, dalle ore 9:00 alle ore 18:30.La Sindaca di, Anna Petta, evidenzia l’importanza dell’iniziativa: «Irappresentano una delle sfide più urgenti e complesse del nostro tempo. Dobbiamo agire con decisione, investendo nella prevenzione e nella tutela del territorio. Questovuole essere un momento di confronto tra istituzioni, esperti e cittadini per individuare soluzioni concrete ed efficaci.